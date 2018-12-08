Новым генсеком ХДС стал глава молодёжной организации партии

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Новым генсеком ХДС стал глава молодёжной организации партии

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Фото: © Wikipedia

Его кандидатуру на этот пост предложила новый председатель союза, которая пришла на смену Ангеле Меркель.

Новым генеральным секретарём Христианско-демократического союза Германии стал глава молодёжной организации партии Пауль Цимиак. Об этом сообщает издание Zeit.

На этот пост Цимиак был избран во время съезда партии в Гамбурге. Любопытно, что его кандидатуру предложила новый председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За Цимиака проголосовало 503 делегата.

Ранее Лайф сообщал, что преемником Ангелы Меркель на посту председателя ХДС стала 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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