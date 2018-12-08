Новым генсеком ХДС стал глава молодёжной организации партии

Новым генеральным секретарём Христианско-демократического союза Германии стал глава молодёжной организации партии Пауль Цимиак. Об этом сообщает издание Zeit.
На этот пост Цимиак был избран во время съезда партии в Гамбурге. Любопытно, что его кандидатуру предложила новый председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За Цимиака проголосовало 503 делегата.
Ранее Лайф сообщал, что преемником Ангелы Меркель на посту председателя ХДС стала 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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