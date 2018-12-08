Порошенко подпишет закон о прекращении Договора о дружбе с Россией 10 декабря

Президент Украины Пётр Порошенко подпишет закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией 10 декабря. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

— Соответствующий закон (о прекращении Договора о дружбе с РФ) будет подписан в понедельник, — говорится в сообщении.

Документ о партнёрстве между двумя государствами был подписан в мае 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным и вступил в силу в апреле 1999 года. Он закреплял принципы стратегического сотрудничества между соседними странами и заключался на десять лет.

Верховная рада Украины решила не продлевать договор после 1 апреля 2019 года, документ поддержали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.