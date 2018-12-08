Путин назвал Абсолютный Кубок мира по самбо праздником таланта

Глава государства также выразил уверенность, что спортсмены продемонстрируют красивую, нацеленную на победу борьбу.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Абсолютного Кубка мира по самбо, который проходит в эти дни в Сочи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что именно в год 80-летия официального признания в России самбо как вида спорта в стране проводится множество различных соревнований.

— Уверен, его участники продемонстрируют честную, красивую, нацеленную на победу борьбу, а сам Кубок станет настоящим праздником мастерства и таланта, объединит собравшихся на "Адлер-арене" ветеранов самбо и молодёжь, — отметил Президент.

Путин также пожелал успешных выступлений спортсменам, а болельщикам — незабываемых впечатлений.