В Брюсселе полиция заблокировала акцию "жёлтых жилетов"

Протестующие намеревались провести несанкционированный митинг, несмотря на превентивные задержания.

В Бельгии полиция блокировала около 100 участников акции протеста "жёлтых жилетов", которая проходит в Брюсселе. Об этом сообщил журналистам представитель полицейского управления округов Брюссель-капиталь и Иксель.

Отмечается, что ранее правоохранители в разных районах города совершили уже 70 превентивных задержаний по подозрению в намерении присоединиться к проведению несанкционированного митинга.

Po nekaj provokacijah, obmetavanju s kockami in deli prometne signalizacije policija odgovarja z vodnim topom. Mobilizacija razpoložljivih policistov pozicioniranih po ostalih delih Bruslja. #YellowJackets #yellowvests #brussels @Domovina_je pic.twitter.com/oPd7LUGEGQ — Martin Nahtigal (@martinnahtigal) December 8, 2018

Бельгийская полиция стянула до тысячи силовиков спецподразделений по борьбе с беспорядками в столицу.

Протестующие не предпринимают никаких агрессивных действий, скандируют "Все вместе!" и призывают полицию пропустить их в Евроквартал, сообщает ТАСС.

— Мы не хулиганы и не мародёры. Мы требуем от правительства социальной справедливости, — пояснил агентству один из протестующих.

В остальном в Брюсселе сохраняется спокойная обстановка. Движение автомобилей в городе нормальное, общественный транспорт работает без перебоев.

Как ранее рассказывал Лайф, активисты движения "жёлтых жилетов" уже проводили несанкционированную акцию протеста в центре Брюсселя 30 ноября.