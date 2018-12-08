Медведев: ЕР гордится, что внесла свой вклад в победу Путина на выборах

Премьер-министр также отметил, что выборы главы государства являются ключевым событием уходящего года.

"Единая Россия" гордится тем, что внесла свой вклад в победу Владимира Путина на выборах главы государства в марте этого года. Об этом заявил председатель партии, глава российского правительства Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании.

По словам Медведева, партия также считает важным превратить энергию этой победы в энергию развития страны. Премьер-министр также отметил, что выборы главы государства являются ключевым событием уходящего года.

— Мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в вашу, Владимир Владимирович, победу, — сказал Медведев.