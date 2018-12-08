Медведев: В новом политическом цикле ЕР должна увеличить требования к себе

По словам главы объединения, партия всегда развивалась вместе со страной и своими избирателями.

"Единой России" в новом политическом цикле необходимы обновление и увеличение требований к себе, сказал председатель политического объединения, премьер РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании партийного съезда.

— Партия достигала успехов лишь потому, что умела меняться. Мы развивались вместе с нашей страной, вместе с нашими избирателями. Это вообще ответственное и важнейшее качество любой политической силы, — отметил глава кабмина.

Он подчеркнул, что сейчас партии нужно проявить это качество в полном объёме.

— Нам действительно нужно обновление, поскольку мы действуем в других условиях. Обновление политических идей, лозунгов, методов и содержания работы, а главное, надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, — уверен лидер партии.