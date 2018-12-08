Медведев: ЕР нужно вернуть доверие избирателей в регионах, где она проиграла

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Медведев: ЕР нужно вернуть доверие избирателей в регионах, где она проиграла

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Дмитрий Медведев. Фото: © РИА "Новости" / Григорий Сысоев

"Единой России" предстоит вернуть доверие избирателей в тех российских регионах, где её кандидаты проиграли. Об этом заявил лидер партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, в некоторых регионах страны кандидаты от "Единой России" "показали не те результаты, на которые мы, наверное, могли бы рассчитывать". Медведев отмечает, что речь идёт в том числе и о выборах губернатора.

— Там (в регионах. — Прим. ред.) партии предстоит вернуть доверие избирателей, — сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что выборы, прошедшие 9 сентября, в целом были успешными для партии.

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