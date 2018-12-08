Путин рассказал, в чём должно состоять лидерство "Единой России"

По словам главы государства, мир в целом "находится в состоянии очень мощной, динамично развивающейся трансформации", за которой надо успеть.

Президент России Владимир Путин заявил, что лидерство партии "Единая Россия" должно заключаться не в том, чтобы обещать согражданам "манну небесную", а в том, чтобы принимать нужные стране решения.

— Лидерство не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмётся неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные решения, — заявил глава государства на съезде политического объединения.

При этом Путин подчеркнул, что надо объяснять людям, почему необходимо принять то или иное решение.

— Мир в целом находится в состоянии трансформации, очень мощной, динамично развивающейся трансформации. Если мы вовремя не сориентируемся, не поймём, что нужно делать и как, — отстать можем навсегда, — добавил российский лидер.

Он отметил, что нужно понять это и действовать очень активно.