Путин заявил, что у "Единой России" повышенная ответственность за судьбу Родины

По словам главы государства, партия играет особую роль в укреплении суверенитета страны, развитии экономики, а также реализации прорывных проектов.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что у "Единой России" повышенная ответственность за историческую судьбу Родины и благополучие граждан. Такое мнение глава государства высказал, выступая на съезде единороссов.

По словам главы государства, "Единая Россия" имеет особую роль. Путин отмечает, что партия в течение многих лет доказывает свою состоятельность.

— Без поддержки "Единой России" на этом региональном, даже на муниципальном уровне успеха не будет. Мы должны это понять, осознать и действовать как единая команда исходя из общих целей и общих задач, — сказал Путин.

Глава государства также подчёркивает, что партия играет особую роль в укреплении суверенитета страны, развитии экономики, а также реализации прорывных проектов.