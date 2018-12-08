Путин заявил, что рассчитывает на сотрудничество со всеми политическими силами

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Путин заявил, что рассчитывает на сотрудничество со всеми политическими силами

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Российский лидер напомнил, что "задачи развития изначально предполагают творческий поиск, реализацию новых путей и подходов".

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что "Единая Россия" сделает всё необходимое для сотрудничества со всеми политическими силами страны.

— Дискуссии и конкуренция, в том числе внутри самой партии, — очень эффективный инструмент решения проблем в интересах государства. Рассчитываю, что "Единая Россия" сделает всё необходимое для утверждения и внутри партии, и в обществе в целом этой политической культуры, дискуссий, атмосферы диалога, доверия и сотрудничества со всеми политическими силами РФ, — заявил Путин в рамках съезда политического объединения.

Глава государства напомнил, что Россия является свободной демократической страной, а "задачи развития изначально предполагают творческий поиск, реализацию новых путей и подходов".

Он также подчеркнул, что, следуя этому пути, партия сможет выйти на новый уровень деятельности и стать политическим объединением прорывного развития РФ.

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