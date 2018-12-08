В Москве планируют восстановить конноспортивный комплекс "Битца"

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В Москве планируют восстановить конноспортивный комплекс "Битца"

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Фото: © РИА Новости/Григорий Собченко

Глава города заявил, что выступает категорически против сноса дворца спорта и строительства жилого комплекса.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил конноспортивный комплекс "Битца" на юге столицы и рассказал о планах по его восстановлению в течение следующих пяти лет.

— Прекрасный конноспортивный комплекс, один из самых, наверное, крупнейший в Европе, по большому счёту гордость олимпийского советского спорта. Сегодня он находится в таком сложном физическом, моральном состоянии, — цитирует слова Собянина агентство ТАСС.

Мэр Москвы рассказал, что в администрацию города поступали предложения о строительстве жилого комплекса или торгового центра. Но Собянин заявил, что выступает категорически против сноса дворца спорта и реализации коммерческих проектов.

Градоначальник также отметил, что "Битца" раньше принимала соревнования любого уровня, но в нынешнем состоянии комплекс на это не способен, поэтому власти Москвы решили самостоятельно взяться за восстановление дворца спорта.

Ранее Собянин рассказал о реконструкции московских дворов.

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