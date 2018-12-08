Путин поговорил с девочкой, которой помог попасть на "Мосфильм"

О мечте маленькой Вероники глава государства узнал на форуме добровольцев, прошедшем ранее в Москве.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой, которой помог попасть на киностудию "Мосфильм".

Путин узнал о мечте Вероники — увидеть мир кино изнутри — на форуме добровольцев, когда осматривал стенды благотворительных проектов. В рамках одного из них любой желающий может исполнить желание тяжело больных детей. Записки со своими мечтами ребята вложили в конверты. Глава государства собрал их и пообещал исполнить пожелания детей.

В одном из конвертов находилось письмо маленькой Вероники. Путин дал ей обещание устроить экскурсию по "Мосфильму". А сегодня, 8 декабря, её мечта сбылась. Президент позвонил девочке и поинтересовался, нравится ли ей Москва.

— Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве. Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом, — сказал Путин Веронике.

Ранее директор "Мосфильма" Карен Шахназаров рассказал, как прошла экскурсия для девочки и её семьи. По его словам, на Веронику она произвела сильное впечатление.