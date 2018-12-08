Кадыров пригласил российских рэперов выступить с концертами в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил российских рэперов провести концерты в регионе, отметив, что в Чечне есть хорошие площадки. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Если у них есть желание, пусть приезжают. У нас хорошие площадки, — цитирует агентство главу Чечни.

Ранее депутат ГД Михаил Дегтярёв заявил, что попросит руководство крупных телеканалов пригласить рэперов на новогодние "голубые огоньки". Инициативу раскритиковали певец Юрий Лоза и ведущий рэп-баттлов Versus Ресторатор.

В последние недели в регионах РФ был отменён ряд концертов исполнителей, в частности рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона". Рэперы Баста, Oxxxymiron и Noize MC дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.