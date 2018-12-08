"Дурное влияние". Трамп заявил, что французы хотят видеть его своим президентом

Читайте также

"Дурное влияние". Трамп заявил, что французы хотят видеть его своим президентом

87
Глава США также уверен, что причиной протестов "жёлтых жилетов" в стране стало Парижское соглашение о климате 2015 года.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во время протестов "жёлтых жилетов" в Париже граждане Франции скандировали лозунги с призывом к президенту США возглавить их страну. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в "Твиттере".

— Парижское соглашение оказывает дурное влияние на Париж. Протесты и бунты проходят по всей Франции. [Протестующие] скандируют: "Мы хотим Трампа", — написал американский президент на своей странице в "Твиттере".

Трамп связал недовольство граждан Франции Парижским соглашением о климате 2015 года с тем, что люди не хотят платить большие суммы денег в основном развивающимся странам для того, чтобы сохранить окружающую среду.

В конце своего поста Дональд Трамп написал, что любит Францию.

Во французской столице сегодня, 8 декабря, проходит акция протеста "жёлтых жилетов". Они выступают против повышения цен на бензин. Согласно последним данным, задержано уже почти 550 человек, 272 из них отправлены под стражу. В результате протеста пострадала журналистка РИА "Новости".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×