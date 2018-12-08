"Дурное влияние". Трамп заявил, что французы хотят видеть его своим президентом

Глава США также уверен, что причиной протестов "жёлтых жилетов" в стране стало Парижское соглашение о климате 2015 года.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во время протестов "жёлтых жилетов" в Париже граждане Франции скандировали лозунги с призывом к президенту США возглавить их страну. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в "Твиттере".

— Парижское соглашение оказывает дурное влияние на Париж. Протесты и бунты проходят по всей Франции. [Протестующие] скандируют: "Мы хотим Трампа", — написал американский президент на своей странице в "Твиттере".

Трамп связал недовольство граждан Франции Парижским соглашением о климате 2015 года с тем, что люди не хотят платить большие суммы денег в основном развивающимся странам для того, чтобы сохранить окружающую среду.

В конце своего поста Дональд Трамп написал, что любит Францию.

Во французской столице сегодня, 8 декабря, проходит акция протеста "жёлтых жилетов". Они выступают против повышения цен на бензин. Согласно последним данным, задержано уже почти 550 человек, 272 из них отправлены под стражу. В результате протеста пострадала журналистка РИА "Новости".