Блогер случайно показал салон новой Lada Vesta

Изменения коснулись комбинации приборов, формы дефлекторов, дверных ручек и декоративных элементов.

Блогер Сергей Николаев случайно показал в одном из своих роликов рендер интерьера обновлённого автомобиля Lada Vesta. Изображение появилось в ролике о новой модели машины, сообщает "Российская газета".

Фотографией с Николаевым поделился его подписчик, который нашёл рендер на одном из форумов. Салон был представлен на закрытой презентации АвтоВАЗа для владельцев Vesta с 22 октября по 2 ноября в Санкт-Петербурге.

Из особенностей салона можно выделить большой мультимедийный экран, новую климатическую установку, а также другое положение кнопок на центральной консоли. Также изменены комбинация приборов, форма дефлекторов, дверных ручек и декоративных элементов.

Напомним, российские Lada Granta и Lada Vesta из месяца в месяц становятся лидерами российского авторынка.