Солсбери получит £500 тысяч на смену образа после инцидента со Скрипалями

По сравнению с 2017 годом число туристов, приезжающих в город, снизилось на 12%.

Власти Великобритании выделят Солсбери 500 тысяч фунтов стерлингов (637 тысяч долларов) на изменение образа города после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Как отмечается, за текущий год на 12% снизилось число туристов, приезжающих в город. В настоящее время в городе проводится капитальная реконструкция, которая обойдётся властям в 3,7 млн фунтов (4,7 млн долларов).

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Солсбери сообщили о намерении перестроить торговый центр, у которого нашли Скрипалей. Позже возобновил работу ресторан, который посетил экс-сотрудник ГРУ со своей дочерью.