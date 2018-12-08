"Всё хорошо". Нарышкин назвал баснями слова о "парализованной" работе разведки

Глава СВР отметил, что спецслужбы РФ продолжают вести с Западом активный обмен данными по антитеррористической тематике.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин призвал общественность не верить басням политиков стран Запада о якобы парализованной работе российской разведки за границей. Так он прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что высылка "сотрудников российских разведывательных служб" из-за дела Скрипалей "подорвала разведвозможности России на ближайшие годы", а также слова главы чешской Службы безопасности и информации о ликвидации сети одной из российских разведслужб.

— Не верьте басням. Всё хорошо. Народ России может быть спокоен, — приводит РИА "Новости" комментарий Нарышкина.

Глава СВР также прокомментировал высылку из Словакии российского дипломата, обвиняемого там в разведывательной деятельности.

— Конечно, мы сожалеем, что дипкорпус сократился. Это вредно и одной, и другой стороне, потому что РФ ответила так же, — отметил Нарышкин.

Он также добавил, что спецслужбы РФ ведут с Западом активный обмен данными по антитеррористической тематике.

— Как мне видится, мы друг от друга не скрываем ничего, понимая общее зло. И что вместе нужно с ним бороться, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.