"Добьёмся успехов". Медведев заявил, что ЕР продолжит работать на благо страны

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"Добьёмся успехов". Медведев заявил, что ЕР продолжит работать на благо страны

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Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Штукина

Лидер "Единой России", глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что партия будет успешной и продолжит работать на благо государства.

— У меня нет никаких сомнений в том, что мы с вами добьёмся успехов, — сказал он.

По словам Медведева, партия пользуется поддержкой и никто не дождётся того, чтобы "мы перестали делать самое важное в нашей жизни — работать во имя нашей страны".

Глава правительства подчеркнул, что 2019 год будет важным как для России, так и для партии.

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