В результате протестов "жёлтых жилетов" в Париже пострадало 30 человек

Сегодня в ходе протестов граждан, недовольных ростом стоимости бензина и налогов, полиция задержала в столице Франции 615 человек.

Тридцать человек, в том числе трое сотрудников полиции и жандармерии, получили травмы средней степени тяжести в Париже в ходе протеста "жёлтых жилетов". Об этом информирует префектура полиции французской столицы.

По уточнённой информации, сегодня в ходе протестов французов, недовольных ростом стоимости бензина и налогов, полиция задержала в Париже 615 человек, из которых 508 были заключены под стражу. Всего в городе количество манифестантов превышает восемь тысяч человек. В стране оно достигает уже 31 тысячу.

По данным AFP, среди пострадавших есть женщина, которая получила травму лица на Елисейских полях. Это произошло, когда погромщики пытались попасть в универмаг "Пюблисис". Они оторвали деревянные щиты и разломали жалюзи, закрывавшие витрины. Одна из витрин была разбита.

Полиции удалось спасти магазин, правоохранители вошли внутрь через разбитую витрину. Нападавших оттеснили с помощью слезоточивого газа и звуковых гранат. Хулиганы продолжали бросать в полицейских камни. Именно тогда и пострадала женщина.

Ранее стало известно, что журналистка РИА "Новости" Виктория Иванова пострадала во время акции протеста в Париже.