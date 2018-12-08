Порошенко призвал закрыть американские и европейские порты для судов из России

Глава украинского государства добавил, что Киев со своей стороны готов к координации со своими партнёрами по этому вопросу.

Президент Украины Пётр Порошенко призвал Соединённые Штаты Америки и Европейский союз закрыть порты для судов из России. Глава Незалежной заявил это в интервью Fox News.

Порошенко утверждает, что российская сторона блокирует свободу судоходства в Керченском проливе, а это, по его словам, ведёт к серьёзным экономическим последствиям для Украины.

— В этой ситуации российским судам должен быть запрещён вход в европейские и американские порты, — сказал украинский лидер.

Глава государства добавил, что для этого Киев готов к координации со своими партнёрами.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись к Керченскому проливу из Чёрного моря.

На борту украинских судов находились 24 моряка, двое из них — сотрудники СБУ. Трое при задержании были ранены. В отношении них заведено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.