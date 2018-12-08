"Напряжённый год". Медведев подвёл итоги 2018-го для "Единой России"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, уходящий 2018 год был напряжённым для "Единой России".

— Скажем прямо, что для "Единой России" 2018 год прошёл напряжённо. Хотя мы к кампании готовились неплохо. И занимались ей достаточно долго, она оказалась одной из самых сложных для нашей партии, — подчеркнул глава правительства, выступая на съезде партии.

Премьер также отметил, что "Единая Россия" поддержала изменения в пенсионной реформе и взяла на себя ответственность за непопулярное решение.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что здравоохранение остаётся приоритетным направлением "Единой России".