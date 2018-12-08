"Не помню такого". Директор Серова опроверг данные об отмене концерта

При этом представитель певца подтвердил, что несколько выступлений действительно перенесены из-за перелома ноги певца.

Концертный директор певца Александра Серова — Александр Федорков сообщил, что выступления в центре "Юность" в Подольске не было в концертном графике исполнителя. Комментарий представителя артиста приводит РИА "Новости".

— Вчера у нас был концерт в ДК "Салют". Александр сломал ногу, сейчас выздоравливает, но выступать в гипсе не слишком удобно, поэтому мы перенесли какие-то концерты с ноября на январь. Однако концерта в центре "Юность" у меня в графике нет, такого не помню. Сейчас мы ничего не переносили, все анонсы на сайте, — пояснил Федорков.

На официальном портале артиста ближайшие концерты анонсированы 12 декабря в Калуге, 16 декабря — в Туле, 22 декабря — в Мытищах.

Напомним, ранее появились сообщения, что российский певец Александр Серов отменил выступление в подмосковном городе Подольске, который должен был пройти 8 декабря в центре "Юность".