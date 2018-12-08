Звезда "Дома-2" может стать участницей группы Serebro

Девушка покинула реалити-шоу летом 2018 года и сейчас заявила, что проходит кастинг в музыкальный проект Максима Фадеева.

Бывшая участница программы "Дом-2" 29-летняя Дарья Друзьяк может стать певицей группы Serebro. О своём участии в отборе в коллектив она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

— Мне очень нужна ваша поддержка. Спасибо, что верите в меня. Чудеса случаются: чем больше в них веришь, тем чаще они случаются, — написала Друзьяк.

Девушка ушла из реалити-шоу летом 2018 года и сейчас заявила, что хочет попасть в музыкальный проект Максима Фадеева.

Как ранее писал Лайф, певец Александр Серов рассказал о своём "романе" с Друзьяк, которая заявила, что ждёт от него ребёнка. Позже стало известно, что она попала в больницу с угрозой выкидыша.