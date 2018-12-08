Звезда "Дома-2" может стать участницей группы Serebro

Бывшая участница программы "Дом-2" 29-летняя Дарья Друзьяк может стать певицей группы Serebro. О своём участии в отборе в коллектив она сообщила на своей странице в "Инстаграме".
— Мне очень нужна ваша поддержка. Спасибо, что верите в меня. Чудеса случаются: чем больше в них веришь, тем чаще они случаются, — написала Друзьяк.
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♕ СИНДРОМ ДАРЬИ ДРУЗЬЯК ♛ . . Мои любимые ❤️, пожалуйста голосуйте за меня во втором этапе в группу «СЕРЕБРО». Переходите по ссылке в шапке профиля serebrocasting.ru/ Голосовать можно каждый день по 1 разу. Мне очень нужна ваша поддержка . Выбор каждого для меня особенно важен. Спасибо, что верите в меня . Чудеса случаются, чем больше в них веришь, тем чаще они случаются. . . . . #дарьядрузьяк#синдромдарьидрузьяк
Девушка ушла из реалити-шоу летом 2018 года и сейчас заявила, что хочет попасть в музыкальный проект Максима Фадеева.
Как ранее писал Лайф, певец Александр Серов рассказал о своём "романе" с Друзьяк, которая заявила, что ждёт от него ребёнка. Позже стало известно, что она попала в больницу с угрозой выкидыша.
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