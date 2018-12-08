Путин призвал следить за этическим поведением на всех уровнях партии

Глава государства отметил, что хамство и заносчивость вредны для государства и несправедливы по отношению к гражданам.

Президент России Владимир Путин в ходе съезда партии "Единая Россия" призвал "внимательным образом" следить за этическим поведением представителей власти.

— Конечно, есть и такие, которые ведут себя неприлично. Прошу вас самым внимательным образом за этим следить, не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне — на самом верхнем или на самом нижнем, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что подобное поведение вредно для государства, несправедливо по отношению к гражданам, а также "просто опускает партию ниже плинтуса".

Он добавил, что запрос россиян на справедливость высок, как и на честность и открытость. Путин подчеркнул, что людей необходимо "слушать и слышать", а также "быть с ними".