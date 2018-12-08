Китай требует от Канады вернуть финансового директора Huawei

В дипведомстве также отметили, что в обратном случае это может повлечь за собой тяжкие последствия.

Министерство иностранных дел Китая потребовало от Канады выпустить финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой предъявлены обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает агентство Reuters.

— По требованию американской стороны Канада задержала в Ванкувере гражданина Китая во время трансферной пересадки. Это серьёзное нарушение законных прав и интересов гражданина КНР, что является по своему характеру дурным, непозволительным и не соответствующим праву деянием, — заявил замглавы МИД Китая, слова которого приводятся в сообщении внешнеполитического ведомства.

Пекин также решительно настаивает на освобождении гражданина КНР и требует надлежащим образом гарантировать защиту его прав и интересов. В обратном случае это может повлечь за собой тяжкие последствия, ответственность за которые будет нести канадская сторона.

Ранее Лайф сообщал, что финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу арестована в Ванкувере по запросу властей США 1 декабря.