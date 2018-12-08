Академик Жорес Алфёров постепенно возвращается к работе, оставаясь в больнице

Нобелевский лауреат, академик, ректор Академического университета Жорес Алфёров, который ранее был госпитализирован в связи с гипертонической болезнью, всё ещё находится в больнице, но уже возвращается к делам вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя первого проректора Академического университета Олега Чакчира.

— Очень положительная динамика, мы говорили с Жоресом Ивановичем, он принимал сына, внука, супругу. Даже уже отдал какие-то распоряжения по делам, — сказал Чакчир.

88-летний учёный был госпитализирован на прошлой неделе. Сообщалось, что он был доставлен в одну из столичных больниц в связи с ухудшением состояния здоровья.

Жорес Алфёров — председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН, член многих иностранных академий, депутат Госдумы, почётный гражданин Санкт-Петербурга. В 2000 году был удостоен Нобелевской премии за исследования в области полупроводниковых гетероструктур.