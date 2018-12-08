В Домбае эвакуировали застрявших на канатной дороге туристов

Во время спасательной операции спуск произвели с помощью альпинистского снаряжения.

В курортном посёлке Домбай Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали 12 туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

— На пятой очереди канатной дороги в Домбае застряло 12 человек, они в течение часа были эвакуированы. Информация о происшествии поступила в 15:05 мск, — говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинская помощь никому из туристов не понадобилась.

4 ноября в Домбае также произошла аварийная остановка канатной дороги, на которой застряло 300 человек.