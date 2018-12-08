Тренер лондонского "Арсенала" рассказал о трудностях работы с Дзюбой и Карпиным

Нынешний капитан сборной России настраивал против специалиста журналистов и своих одноклубников.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери, который работал в московском "Спартаке", рассказал в собственной автобиографии о тяжёлых взаимоотношениях с бывшим гендиректором клуба Валерием Карпиным и экс-форвардом Артёмом Дзюбой.

— У нас с Дзюбой случались конфликтные ситуации. Он также был игроком сборной и оказывал большое влияние на журналистов, с которыми много общался. Так же делали и некоторые другие футболисты "Спартака". Я начал чувствовать себя в полном одиночестве, — рассказал тренер.

Кроме этого, он сообщил, что Карпин не оказывал ему никакой помощи, а в один момент начал атаковать тренерский штаб испанского тренера.

Эмери рассказал, что, с одной стороны, у него был гендиректор клуба, который делал всё, чтобы жизнь тренера была невыносимой, а с другой — Дзюба, который настраивал против специалиста журналистов и своих одноклубников.