Трамп выдвинул генерала Милли на пост главы комитета начальников штабов

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерала Марка Милли на пост главы Объединённого комитета начальников штабов.
— Рад объявить о выдвижении генерала Марка Милли, главы штаба Армии США, на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов, где он заменит генерала Джо Данфорда, уходящего в отставку, — сообщил глава США на своей странице в "Твиттере".
Дата назначения уточняется, отметил американский лидер.
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