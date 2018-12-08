Трамп выдвинул генерала Милли на пост главы комитета начальников штабов

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Трамп выдвинул генерала Милли на пост главы комитета начальников штабов

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Фото: © AP Photos/Eric Gay

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерала Марка Милли на пост главы Объединённого комитета начальников штабов.

— Рад объявить о выдвижении генерала Марка Милли, главы штаба Армии США, на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов, где он заменит генерала Джо Данфорда, уходящего в отставку, — сообщил глава США на своей странице в "Твиттере".

Дата назначения уточняется, отметил американский лидер.

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