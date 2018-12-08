Неизвестные обстреляли пассажирский автобус в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двое неизвестных обстреляли пассажирский автобус, который выполнял рейс по маршруту № 48. Об этом сообщает URA.RU.
По информации портала, ЧП произошло в 50 метрах от остановки "Парк Хаус". Выстрелы были произведены из пистолета, как минимум дважды. В автобусе повреждены стёкла. Среди пассажиров пострадавших нет. Вскоре после инцидента их пересадили в другой автобус.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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