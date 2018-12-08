Неизвестные обстреляли пассажирский автобус в Екатеринбурге

Читайте также

Неизвестные обстреляли пассажирский автобус в Екатеринбурге

2

Фото: ©РИА Новости/Павел Лисицын

Было произведено не менее двух выстрелов. Сообщается, что повреждены стёкла, однако пассажиры остались целы.

В Екатеринбурге двое неизвестных обстреляли пассажирский автобус, который выполнял рейс по маршруту № 48. Об этом сообщает URA.RU.

По информации портала, ЧП произошло в 50 метрах от остановки "Парк Хаус". Выстрелы были произведены из пистолета, как минимум дважды. В автобусе повреждены стёкла. Среди пассажиров пострадавших нет. Вскоре после инцидента их пересадили в другой автобус.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×