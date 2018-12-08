"Он снял её в борделе". Жена Мамаева рассказала о любовнице мужа

Супруга футболиста продолжает раскрывать подробности его похождений, на этот раз упомянула девушку из Вильнюса.

Алана Мамаева рассказала о девушке, которая, по словам жены футболиста, была с ним в день драки. Речь идёт об Александре Фоминой из Вильнюса.

Как говорит Мамаева, незадолго до конфликта её соперница приехала в Москву к полузащитнику "по вызову".

— Он снял девушку в борделе полгода назад, это ходячая грязь, которая с 16 лет продает своё тело. Зная, что она проститутка, зная, что ей нужны только бабки от него, он говорит, что он её любит, — сказала супруга спортсмена в эфире НТВ.

Как ранее сообщал Лайф, Алана Мамаева выяснила, что Фомина в разводе и у неё есть 4-летний ребёнок. Она добавила, что девушка "занималась проституцией в Австрии", а сейчас владеет цветочным магазином.

Напомним, Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили арест до 8 февраля. Их обвиняют в хулиганстве после драки с водителем ведущей Первого канала и нападения на чиновника Минпромторга.