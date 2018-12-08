В Оренбургской области нашли тело пропавшего в ноябре мальчика

Следователи также смогли восстановить картину происшествия, задержать и допросить подозреваемого.

В Оренбургской области нашли тело десятилетнего мальчика, который пропал в ноябре текущего года. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

О пропаже мальчика 19 ноября сообщила его мама. Следователи незамедлительно возбудили уголовное дело об убийстве. В кратчайшие сроки были организованы поиски десятилетнего мальчика.

В итоге удалось обнаружить тело ребёнка. Следователи также смогли восстановить картину произошедшего и задержать подозреваемого, который дал признательные показания. Назначена экспертиза, которая поможет установить причину смерти мальчика.