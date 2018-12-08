Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Правозащитница Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни в Москве. Об этом сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

— Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя. Сказать, что нам будет её не хватать — это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России, — сказал Федотов.