Умерла правозащитница Людмила Алексеева

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Умерла правозащитница Людмила Алексеева

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Правозащитница Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни в Москве. Об этом сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

— Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя. Сказать, что нам будет её не хватать — это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России, — сказал Федотов.

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