Проект самого быстрого автомобиля в мире закрыли из-за недостатка финансирования

Его разработка велась с 2008 года, а силовой агрегат мог выдавать мощность до 135 тысяч лошадиных сил.

Проект самого быстрого автомобиля в мире — сверхзвукового Bloodhound SSC закрыт из-за недостатка финансирования. Об этом сообщает издание Autocar.

При этом в декабре 2017 года автомобиль за восемь секунд разгонялся до 322 км/ч. На испытаниях, которые проходили на взлётно-посадочной полосе аэродрома Ньюквей (Великобритания), присутствовало более трёх тысяч человек, а за рулём находился командир эскадрильи Королевских ВВС Великобритании Энди Грин.

Однако тогда специалисты сообщили, что для того, чтобы побить абсолютный рекорд скорости 1600 км/ч, необходимо $32 млн.

Добавим, разработка Bloodhound SSC велась с 2008 года, а силовой агрегат мог выдавать мощность до 135 тысяч лошадиных сил.