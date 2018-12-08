Проект самого быстрого автомобиля в мире закрыли из-за недостатка финансирования

Проект самого быстрого автомобиля в мире — сверхзвукового Bloodhound SSC закрыт из-за недостатка финансирования. Об этом сообщает издание Autocar.
При этом в декабре 2017 года автомобиль за восемь секунд разгонялся до 322 км/ч. На испытаниях, которые проходили на взлётно-посадочной полосе аэродрома Ньюквей (Великобритания), присутствовало более трёх тысяч человек, а за рулём находился командир эскадрильи Королевских ВВС Великобритании Энди Грин.
Однако тогда специалисты сообщили, что для того, чтобы побить абсолютный рекорд скорости 1600 км/ч, необходимо $32 млн.
Добавим, разработка Bloodhound SSC велась с 2008 года, а силовой агрегат мог выдавать мощность до 135 тысяч лошадиных сил.
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