Автобус с рабочими врезался в опору на проезжей части в Иркутской области

Водитель автобуса с рабочими не справился с управлением и врезался в опору на краю проезжей части в городе Братске Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Авария произошла сегодня, 8 декабря, на территории одного из заводов. Всего в автобусе находилось 30 сотрудников предприятия. Водитель должен был развезти их по рабочим местам.
В результате ДТП пострадало четыре человека. По словам водителя, перед аварией ему стало плохо. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.
Пострадавшим оказана медицинская помощь, подробности происшествия выясняют полицейские.
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