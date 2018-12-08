Автобус с рабочими врезался в опору на проезжей части в Иркутской области

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв, а перед аварией ему стало плохо.

Водитель автобуса с рабочими не справился с управлением и врезался в опору на краю проезжей части в городе Братске Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла сегодня, 8 декабря, на территории одного из заводов. Всего в автобусе находилось 30 сотрудников предприятия. Водитель должен был развезти их по рабочим местам.

В результате ДТП пострадало четыре человека. По словам водителя, перед аварией ему стало плохо. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, подробности происшествия выясняют полицейские.