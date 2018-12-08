Эксперты назвали три самых провальных премиум-седана в истории

Победитель рейтинга, на первый взгляд, напоминает камбалу, которую не спасло даже обилие передовой на момент разработки электроники.

Эксперты портала "Автоновости дня" составили топ-3 самых провальных седанов премиум-класса в истории машиностроения. Отмечается, что эти автомобили замышлялись как дорогие и солидные, а оказались недоработанными и сырыми.

Третье место досталось Cadillac Cimarron. Производители дорогих и премиальных автомобилей предприняли безуспешную попытку создать компактный четырёхдверный премиум. К огорчению конструкторов, он вышел жутко неудобным и слишком дешёвым в техническом плане. Отметим, что, несмотря на все недоработки, цена на машину была на очень высоком уровне.

В шаге от вершины остановился Maserati Biturbo. Перед созданием этого автомобиля компания пережила смену владельца. В итоге итальянцы решили выпустить премиум-седан с прицелом на спортивность. Однако добиться этого не получилось. "Итальянец" своим владельцам запомнился не высокими скоростями, а серьёзными поломками.

Победителем же стал Aston Martin Lagonda. Британские конструкторы сделали серьёзный акцент на современные технологии, которые, как и внешность, не стали сильными местами автомобиля. С виду он напоминает камбалу. При этом богатое оснащение постоянно выходило из строя либо работало некорректно.