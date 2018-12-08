Право на обезболивание. Кабмин одобрил законопроект о паллиативной медпомощи

Документ расширит возможности использования сильнодействующих препаратов, чтобы облегчать страдания больных.

Правительство одобрило законопроект о паллиативной помощи, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По её словам, в документе впервые прописано право каждого пациента на обезболивание, в том числе на сильнодействующие наркотические препараты.

— Это возможность проведения паллиативной помощи в любых условиях — это не только стационар, это дневной стационар, который очень здесь тоже востребован, в амбулаторных условиях, на дому, — отметила Скворцова.

В Центре паллиативной медицины московского Департамента здравоохранения рассказали, что сейчас врачи не вправе использовать сильные обезболивающие в травмпунктах, а также в интернатах для взрослых.

Сообщается, что законопроект внесён в Госдуму, а на развитие паллиативной помощи из госбюджета выделено 4,5 миллиона рублей.