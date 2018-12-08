"На пути диалога и сотрудничества". Ципрас написал статью о поездке в Москву

В своей публикации глава правительства подчёркивает, что Греция намерена развивать отношения между двумя странами.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас опубликовал в газете "Эфимерида тон синдактон" статью "Греция — Россия. На пути диалога и сотрудничества" о поездке в Москву. В ней, в частности, глава греческого правительства подчеркнул, что греко-российские связи имеют давнюю традицию и они в интересах двух стран.

Кроме того, Ципрас подчёркивает, что Греция намерена развивать эти отношения независимо от участия в НАТО исходя из национальных интересов. Публикация появилась на следующий день после визита греческого премьера в Россию.

За последние три с половиной года, напоминает премьер Греции, это его третья поездка в российскую столицу. Последняя прошла в других условиях: до этого государство находилось на краю банкротства. В статье отмечается также, что страна вышла из-под строгого контроля кредиторов и вернулась к положительным темпам роста.

— В то же время интерес России к этому региону на дипломатическом и экономическом уровнях является большим и законным, — отмечает в публикации Ципрас.