Названы российские курорты с самым дешёвым жильём на праздники

Меньше всего придётся заплатить отдыхающим в Туапсе и Новом Свете, а вот те, кто приедут в Сочи, будут вынуждены отдать в несколько раз больше.

Аналитики портала "Мир квартир" составили рейтинг российских курортов с самым недорогим жильём во время новогодних праздников.

Сообщается, что по сравнению с прошлым годом цены снизились на 4–6%, за исключением Анапы и Адлера, где зафиксирован небольшой рост.

— В отличие от столичного региона, где цены на праздники увеличиваются до четырёх раз, в черноморских городах рост намного более умеренный, — заявил генеральный директор портала Павел Луценко.

В Сочи варианты проживания начинаются от 2,5 тысячи рублей за сутки. При этом средняя цена колеблется в пределах 3,5–4 тысяч. Значительная часть вариантов сдаётся на срок от трёх или от пяти суток.

Любопытно, но остановиться в Адлерском районе будет несколько дороже. За сутки отдыхающие будут вынуждены заплатить 4,5–5 тысяч, а Красная Поляна стоит и того дороже — 6 тысяч рублей в сутки.

Остановиться в Анапе стоит от четырёх тысяч, Геленджике — трёх, а самым доступным стал Туапсе, где средняя стоимость жилья начинается от полутора тысяч рублей за ночь.

Столько же будут стоить квартиры в Новом Свете, а на Южном берегу Крыма можно переночевать за 3,5–4 тысячи рублей.