Глава аппарата Белого дома покинет свой пост в конце года

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава аппарата Белого дома Джон Келли покинет свой пост в конце этого года. Речь американского лидера транслировал телеканал CBS.

— Джон Келли уйдёт в конце года. Мы объявили, кто займёт место Джона. Это может быть на временной основе. Я сказал, что объявлю это в ближайшие день или два. Я очень ценю его службу, — сказал Трамп журналистам.

О том, что Келли уйдёт в отставку в ближайшее время, ранее сообщил телеканал CNN. По его данным, одним из кандидатов на должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома является нынешний глава аппарата вице-президента США Ник Айерс.