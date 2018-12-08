"Спартак" выиграл у "Анжи" благодаря двум пенальти

Красно-белые одержали непростую победу в Каспийске, реализовав два 11-метровых и почти ничего не создав с игры.

Спартаковцам снова было сложно взламывать насыщенную оборону соперника в позиционном нападении, но в конце безликого первого тайма они неожиданно получили право на пенальти. Заработал его молодой Ломовицкий, который появился в стартовом составе впервые с момента увольнения Массимо Карреры.

Удар с "точки" реализовал Зе Луиш.

А сразу после перерыва ситуация повторилась. Судья Безбородов в спорной ситуации после штрафного нашёл игру рукой в стенке у Гиголаева и снова назначил пенальти, ещё и удалив защитника махачкалинцев. На сей раз приговор привёл в исполнение Луис Адриано.

"Анжи" даже в меньшинстве мог отметить голом выдачу долгожданной зарплаты, которая пришла на днях, но в концовке пропустил третий мяч. И снова в голе поучаствовал игрок, который давно не появлялся на поле, — Джано Ананидзе. Именно он отдал передачу, которая позволила сделать дубль Зе Луишу.

"Анжи", несмотря на улучшение финансовой ситуации, терпит не совсем заслуженное крупное поражение. А "Спартак" Кононова продолжает идти в чемпионате России без потерь. Но впереди после окончания первой части чемпионата ещё одна важнейшая битва — за выход в плей-офф Лиги Европы с "Вильярреалом". Если Кононов выиграет и её, его дебют можно будет считать практически идеальным.

Чемпионат России. 17-й тур

"Анжи" — "Спартак" — 0:3 (0:1)

Голы: Зе Луиш, 45+1 (с пенальти). Луис Адриано, 55 (с пенальти). Зе Луиш, 84

Турнирное положение:

1. "Зенит" — 34 очка (16 матчей)

2. "Краснодар" — 32 (16)

3. ЦСКА — 30 (17)

4. "Спартак" — 28 (17)

5. "Локомотив" — 28 (17)

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15. "Анжи" — 15 (17)