"Спартак" выиграл у "Анжи" благодаря двум пенальти

Спартаковцам снова было сложно взламывать насыщенную оборону соперника в позиционном нападении, но в конце безликого первого тайма они неожиданно получили право на пенальти. Заработал его молодой Ломовицкий, который появился в стартовом составе впервые с момента увольнения Массимо Карреры.
Удар с "точки" реализовал Зе Луиш.
А сразу после перерыва ситуация повторилась. Судья Безбородов в спорной ситуации после штрафного нашёл игру рукой в стенке у Гиголаева и снова назначил пенальти, ещё и удалив защитника махачкалинцев. На сей раз приговор привёл в исполнение Луис Адриано.
"Анжи" даже в меньшинстве мог отметить голом выдачу долгожданной зарплаты, которая пришла на днях, но в концовке пропустил третий мяч. И снова в голе поучаствовал игрок, который давно не появлялся на поле, — Джано Ананидзе. Именно он отдал передачу, которая позволила сделать дубль Зе Луишу.
"Анжи", несмотря на улучшение финансовой ситуации, терпит не совсем заслуженное крупное поражение. А "Спартак" Кононова продолжает идти в чемпионате России без потерь. Но впереди после окончания первой части чемпионата ещё одна важнейшая битва — за выход в плей-офф Лиги Европы с "Вильярреалом". Если Кононов выиграет и её, его дебют можно будет считать практически идеальным.
Чемпионат России. 17-й тур
"Анжи" — "Спартак" — 0:3 (0:1)
Голы: Зе Луиш, 45+1 (с пенальти). Луис Адриано, 55 (с пенальти). Зе Луиш, 84
Турнирное положение:
1. "Зенит" — 34 очка (16 матчей)
2. "Краснодар" — 32 (16)
3. ЦСКА — 30 (17)
4. "Спартак" — 28 (17)
5. "Локомотив" — 28 (17)
...
15. "Анжи" — 15 (17)
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени