Водитель и двое детей погибли в ДТП на Кубани

На Кубани в результате столкновения грузовика КамАЗ и легковушки погибли три человека, из них двое детей.

По информации Лайфа, авария случилась в Староминском районе на 168-м километре трассы Краснодар — Ейск.

Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля "Лада Приора" зацепил обочину, потерял управление и выехал на встречку, где столкнулся с КамАЗом.

От удара "Лада Приора" съехала в кювет. Сообщается, что водитель и два несовершеннолетних погибли на месте.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.