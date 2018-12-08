Водитель и двое детей погибли в ДТП на Кубани

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Водитель и двое детей погибли в ДТП на Кубани

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Фото: © LIFE

На Кубани в результате столкновения грузовика КамАЗ и легковушки погибли три человека, из них двое детей.

<p><em>Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em> <a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>)</em></p>

По информации Лайфа, авария случилась в Староминском районе на 168-м километре трассы Краснодар — Ейск.

<p><em>Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em> <a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>)</em></p>

Как рассказали очевидцы, водитель автомобиля "Лада Приора" зацепил обочину, потерял управление и выехал на встречку, где столкнулся с КамАЗом.

<p><em>Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на</em> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank"><em>Android</em></a> <em>и</em> <a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank"><em>iOS</em></a><em>)</em></p>

От удара "Лада Приора" съехала в кювет. Сообщается, что водитель и два несовершеннолетних погибли на месте.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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