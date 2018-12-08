Астраханского экс-министра задержали по делу о злоупотреблении на 114 млн рублей

По данным следствия, чиновник распродал по заниженной цене имущество одной из местных организаций.

Бывший министр экономического развития Астраханской области Алексей Попов задержан, сообщили в СУ СК РФ по региону. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, преступление Попов совершил на посту конкурсного управляющего одной из местных организаций. В документах дела говорится, что с 2015 по 2017 год он распродал её имущество по заниженной цене: оно стоило 114,5 млн рублей, а реализовано за 12 млн руб.

При этом сделку, как считают в СУ СК РФ по региону, управляющий совершил в пользу своего друга, который помог организовать торги с нарушениями. В итоге организации нанесён ущерб в 114,5 млн рублей.