Семерых пострадавших при давке в клубе в Италии погрузили в искусственную кому

Семерых человек, которые находятся в тяжёлом состоянии после давки в ночном клубе в итальянском городе Коринальдо, погрузили в искусственную кому.

— Состояние всех их опасно для жизни, прогнозов пока делать невозможно. Их держат в искусственной коме. Они понесли ущерб из-за асфиксии, но о повреждениях головного мозга говорить пока рано, — приводит РИА "Новости" слова директора местной больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате давки перед концертом в одном из итальянских клубов погибли шесть человек. Паника началась после того, как неизвестный распылил в помещении газ из баллончика.