Посольство РФ: У британской дипломатии нет собственной позиции

Пресс-секретарь Посольства РФ в Лондоне заявил, что британская дипломатия не имеет собственного мнения по Сирии и другим международным проблемам. Так дипломат прокомментировал заявление МИД Британии по химическим атакам в Алеппо.

— Заявление пресс-секретаря Форин-офиса опубликовано одновременно с заявлением Госдепартамента США и по сути повторяет его. Жаль, что у британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по целому ряду международных проблем, включая ситуацию в Сирии, — цитирует дипломата РИА "Новости".

Ранее Госдепартамент США сообщил о причастности российских и сирийских военных к химатакам в Алеппо 24 ноября. Позже британская сторона поддержала позицию Штатов. В Минобороны РФ назвали это заявление попыткой обелить боевиков.