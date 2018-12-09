Врезались в дерево. В Крыму в ДТП погибло 4 человека

В Крыму легковой автомобиль врезался в дерево, в результате чего четыре человека погибли, ещё один получил тяжёлые травмы.

Как сообщает ТАСС, авария случилась 8 декабря в 22:40 на 13-м километре дороги Саки — Орловка.

Отмечается, что водитель "фольксвагена" не справился с управлением и иномарка вылетела с дороги, опрокинулась и встретилась с деревом.

Жертвами ДТП стали водитель и три пассажира. Ещё один находится в реанимации.