Суд в Мексике отказался снижать зарплаты госслужащим

Верховный суд Мексики приостановил действие закона, по которому государственные служащие не могли получать больше, чем президент страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

В своём решении суд сослался на конституцию, в которой говорится, что уровень оплаты труда чиновников не может быть понижен во время исполнения ими своих обязанностей.

Напомним, летом текущего года новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сократил себе зарплату на 60%. Корректировке также подверглись выплаты государственным служащим.