Чубайс заявил, что российский бизнес достоин благодарности за развитие страны

Россияне должны быть благодарны бизнесменам за то, что они сделали для страны, заявил председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс на Общероссийском гражданском форуме.

— Общество в моём понимании глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосужилось сказать бизнесу спасибо за то, что бизнес сделал для развития страны, — цитирует ТАСС Чубайса.

Он также подчеркнул, что отечественные предприниматели "отстроили страну", восстановили "безнадёжно обрушившиеся" компании, вернули россиянам зарплаты и наполнили бюджет.

— Это всё сделали те, кого общество называет олигархами, — заявил глава "Роснано".