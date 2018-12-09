Чубайс заявил, что российский бизнес достоин благодарности за развитие страны

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Чубайс заявил, что российский бизнес достоин благодарности за развитие страны

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Фото: © РИА "Новости"/Илья Питалев

Россияне должны быть благодарны бизнесменам за то, что они сделали для страны, заявил председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс на Общероссийском гражданском форуме.

— Общество в моём понимании глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосужилось сказать бизнесу спасибо за то, что бизнес сделал для развития страны, — цитирует ТАСС Чубайса.

Он также подчеркнул, что отечественные предприниматели "отстроили страну", восстановили "безнадёжно обрушившиеся" компании, вернули россиянам зарплаты и наполнили бюджет.

— Это всё сделали те, кого общество называет олигархами, — заявил глава "Роснано".

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