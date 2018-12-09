Трамп посоветовал властям Франции снизить налоги на фоне протестов

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере" обратился к правительству Франции с предложением снизить налоги, покончив с дорогим Парижским соглашением, направленным на борьбу с глобальным изменением климата.

— Возможно, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть людям деньги в виде низких налогов? — говорится в сообщении президента США.

При этом глава Белого дома отметил, что благодаря выходу из Парижского соглашения США стали единственной страной, где вредные выбросы в окружающую среду сократились.

Напомним, во Франции прошли массовые акции протеста против повышения цен на бензин, получившие название "жёлтые жилеты". Всего полиция уже задержала 615 человек, из которых 508 заключены под стражу. Также сообщалось о 30 пострадавших в ходе протестов.