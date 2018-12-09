"Всё прекрасно". В ансамбле Александрова отреагировали на провокацию в Польше

В ансамбле песни и пляски имени Александрова заявили, что не будут комментировать провокацию, произошедшую на одном из концертов в польском Быдгоще.

— У нас всё хорошо, у нас всё прекрасно. Комментариев не будет, — передаёт РИА "Новости" слова представителя коллектива Татьяны Николаевой.

Напомним, 7 декабря во время выступления ансамбля в Быдгоще на сцену выбежали несколько человек с антироссийскими баннерами. Концерт продолжился после того, как охрана вывела провокаторов из зала.